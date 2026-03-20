Израильский оружейный завод подожгли в Чехии

В Чехии в пятницу, 20 марта, произошел пожар на предприятии, связанном с израильским оборонным концерном Elbit Systems. Ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя The Earthquake Faction. Ее представители заявили, что завод является ключевым для европейских операций одного из крупнейших производителей вооружений Израиля. Об этом сообщил портал Al Jazeera.

В результате инцидента, произошедшего ранним утром, оказались уничтожены несколько зданий на территории объекта, который функционировал как совместное предприятие с чешской компанией. Местная полиция начала расследование и рассматривает версию террористической причастности.

Вечером 18 марта иранские войска выпустили пять баллистических ракет по промышленному центру Рас-Лаффан в Катаре, где расположены ключевые мощности нефтегазовой компании Qatar Energy. Четыре ракеты были сбиты, но одна упала в промышленной зоне, вызвав пожар на предприятии. 19 марта компания Qatar Energy сообщила, что ее производственная инфраструктура вновь подверглась ракетному обстрелу со стороны Тегерана.