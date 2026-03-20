Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

Президент США Дональд Трамп заявил, что военную операцию против Ирана Вашингтон мог бы завершить «прямо сейчас». Об этом сообщает MS Now.

В комментарии телеканалу Трамп сказал, что США могли бы прекратить войну прямо сейчас и уйти, однако в этом случае Иран восстановит свои силы.

По мнению американского лидера, для этого Ирану потребовалось бы около 10 лет, но это неприемлемая ситуация.

Поэтому Трамп считает, что боевые действия необходимо продолжать.

Также, по словам главы Белого дома, «самым главным» для Вашингтона является, чтобы Тегеран не мог обладать ядерным оружием.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в ответ на смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани Иран намерен атаковать командные пункты Израиля.