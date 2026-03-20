Верховный лидер Ирана заявил об ошибке США и Израиля

США и Израиль совершили ошибку, когда предполагали, что государственный строй Ирана рухнет после нападения. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Моджтаба Хаменеи по случаю наступления нового года по иранскому календарю (Навруза), передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй», — отметил Хаменеи.

Он подчеркнул, что за прошедший год страна пережила три войны, среди которых конфликт с Израилем и США в июне 2025 года, протесты в январе 2026 года, а также текущие военные действия.

До этого обозреватель Марк Чемпион в статье для Bloomberg написал, что США оказались в тупике в войне с Ираном, так как у Вашингтона нет «очевидной стратегии» на ведение боевых действий, а Исламская Республика обладает высоким «болевым порогом».