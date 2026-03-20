Орбан заявил, что у него есть другой план для прорыва нефтяной блокады Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он располагает «другими инструментами» для прорыва нефтяной блокады со стороны Киева. Об этом сообщает Origo.

Как заявил Орбан, значительная часть поступающей на Украину электроэнергии проходит через Венгрию. Он также напомнил, что Евросоюз регулярно вводит новые пакеты санкций против России, но для их принятия необходимо единогласное решение всех членов альянса — по словам Орбана, Венгрия может «не прилагать усилий» к этому вопросу. Аналогично, Венгрия может заблокировать те средства, которые были запланированы на помощь Украине в следующем семилетнем бюджете.

«У нас есть и другие инструменты. Таким образом, у Венгрии для прорыва нефтяной блокады Украины есть не только блокировка кредита», — заявил он.

Орбан добавил, что финансовая помощь Украине от стран Евросоюза должна выделяться на «национальном уровне».

«Евросоюз не был создан для этого, это мирный проект. Он не предназначен для финансирования войны третьей страны. Вся эта схема с кредитами морально и политически неправильна, потому что отрицает тот факт, что фактически забирают деньги из карманов собственных граждан», — добавил он.

Ранее Орбан назвал финансирование Украины моральной ошибкой.