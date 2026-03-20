Украинец женился на 80-летней теще-инвалиде, чтобы сбежать за границу

44-летний житель Киева женился на своей 80-летней теще с инвалидностью, чтобы легально выехать в Молдавию, однако его не выпустили из страны. Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины.

Согласно украинскому законодательству, военнообязанные имеют право выехать за границу, если официально состоят в браке с человеком с инвалидностью или являются его родственником.

В погранслужбе уточнили, что украинцев задержали в автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области.

— Выяснилось, что женщина является матерью гражданской жены мужчины, которая сейчас находится за границей. Таким образом, любовь без возрастных ограничений оказалась лишь удобной легендой для попытки незаконного выезда, — приводит сообщение погранслужбы РИА Новости.

