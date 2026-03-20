Семья Чака Норриса хотела бы сохранить в тайне причину его смерти

Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья. В семье актера не раскрыли причину смерти, но подчеркнули, что хотели бы сохранить ее в тайне. Родственники отметили, что Чак "был окружен своей семьей и пребывал в мире".

© Российская Газета

Еще несколько дней назад, в свой день рождения, он выкладывал видео со своих тренировок - после одной из них ему стало плохо, понадобилась медицинская помощь.

Чак Норрис - настоящая легенда нашего времени. Реальный мастер боевых искусств, который стал одной из главных звезд Голливуда для поколения девяностых. А для тех, кто помладше, он стал еще и интернет-кумиром - и человеком с отменным чувством самоиронии. Без него вся наша поп-культура была бы другой - и в ней бы уж точно чего-нибудь не хватало.

Он родился 10 марта 1940 года в американском штате Оклахома. После службы в армии открыл в США сеть школ каратэ. В легендарном фильме "Путь дракона", снятом в 1972 году, его соперником на экране был сам Брюс Ли, с которым они много тренировались вместе - мастер кунг-фу. Брюс Ли сыграл эмигранта, приехавшего в Рим семидесятых из окрестностей Гонконга. А каратист Чак Норрис исполнил роль его главного соперника - американца Кольта.

В 80-х и 90-х годах прошлого века, в "пик" перестройки и развала СССР, фильмы с Норрисом, в основном американские боевики, проникли в нашу страну. Сам он - как актер с узнаваемой внешностью и еще более узнаваемыми навыками - закрепился в статусе культового киноактера и главного экранного "борца за справедливость". Режиссером многих из этих фильмов был младший брат актера Аарон Норрис.

Его в кино привел Брюс Ли, а он помог закрепиться в Голливуде Жан-Клоду Ван Дамму. Сериал "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" с его участием шел 8 сезонов. Благодаря ему Норриса знали буквально в каждом доме. На телевстречу с ним бежали со школы домой. В этом сериале Норрис исполнял роль Корделла Уокера - техасского рейнджера, который восстанавливал нарушенную справедливость и наказывал негодяев. Он был сильным и ловким, побеждал в драках и демонстрировал мощь боевых искусств - и миллионы мальчишек, которые смотрели на него по телевизору, мечтали быть на него похожими.

Он приезжал в Россию и был гостем российских ТВ-программ. В Америке основал программу Kickstart Kids, направленную на борьбу с наркоманией у детей.