"Болезненно и обидно": Лукашенко рассказал, как ЕС взбесил Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп и его команда крайне тяжело переживают отсутствие поддержки со стороны Евросоюза в иранском конфликте. По словам белорусского лидера, в Вашингтоне воспринимают отказ европейских партнеров от участия в военных действиях как предательство со стороны тех, кого США «вытащили за уши» после Второй мировой войны.

© Kremlin.ru

Лукашенко поделился деталями своих недавних переговоров с американской делегацией, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул. Как утверждает белорусский лидер, в США шокированы тем, что союзники, полностью зависящие от американской экономической и военной помощи, проигнорировали требования Белого дома.

«Они, конечно, очень болезненно к этому относятся. И Трамп, и они это очень болезненно восприняли. Говорят: "Мы ж им всегда помогали". Мы знаем, как помогали. И НАТО, и экономически. Они просто не могли бы без американцев существовать», - передает "Белта" слова Лукашенко.

Белорусский лидер резюмировал, что в ситуации вокруг Ирана европейские лидеры «кинули» своего главного стратегического партнера, что вызвало в Белом доме глубокую обиду. Несмотря на это, президент Белоруссии полагает, что США в конечном итоге справятся с текущими вызовами, однако предостерег Вашингтон от эскалации:

«И для них это очень болезненно и обидно. Они, конечно, справятся. Но разумно надо из этой ситуации выходить», - подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп предпринял попытку обязать ряд европейских стран направить военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства, однако получил решительный отказ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас официально заявила, что Евросоюз не готов к отправке флота в зону боевых действий. В ответ на это сегодня президент США в своей социальной сети опубликовал гневное сообщение, в котором обвинил НАТО в трусости.