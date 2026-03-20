"Болезненно и обидно": Лукашенко рассказал, как ЕС взбесил Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп и его команда крайне тяжело переживают отсутствие поддержки со стороны Евросоюза в иранском конфликте. По словам белорусского лидера, в Вашингтоне воспринимают отказ европейских партнеров от участия в военных действиях как предательство со стороны тех, кого США «вытащили за уши» после Второй мировой войны.
Лукашенко поделился деталями своих недавних переговоров с американской делегацией, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул. Как утверждает белорусский лидер, в США шокированы тем, что союзники, полностью зависящие от американской экономической и военной помощи, проигнорировали требования Белого дома.
Белорусский лидер резюмировал, что в ситуации вокруг Ирана европейские лидеры «кинули» своего главного стратегического партнера, что вызвало в Белом доме глубокую обиду. Несмотря на это, президент Белоруссии полагает, что США в конечном итоге справятся с текущими вызовами, однако предостерег Вашингтон от эскалации:
«И для них это очень болезненно и обидно. Они, конечно, справятся. Но разумно надо из этой ситуации выходить», - подчеркнул он.
Ранее Дональд Трамп предпринял попытку обязать ряд европейских стран направить военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства, однако получил решительный отказ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас официально заявила, что Евросоюз не готов к отправке флота в зону боевых действий. В ответ на это сегодня президент США в своей социальной сети опубликовал гневное сообщение, в котором обвинил НАТО в трусости.