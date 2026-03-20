Зеленский пообещал «добраться» до мессенджера Max

Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует «добраться» до российского мессенджера Max. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, украинские спецслужбы уже ведут деятельность в России через мессенджер Telegram. После запрета приложения, по словам Зеленского, эта работа продолжится на новой площадке.

«Я говорю откровенно: мы работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram, сигналы передавать их обществу будет сложнее, но, тем не менее, у меня был доклад относительно их новой сети Max. Ну, мы до Max также доберемся», — заявил он.

Ранее Зеленский призвал Евросоюз разобраться с кредитом Украине на 90 миллиардов евро. Напомним, что Киев ожидает получить займ от стран Европы уже в апреле, но выдача кредита была заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.