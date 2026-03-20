Киевский режим оказался на грани жесткого конфликта с администрацией Дональда Трампа из-за категорического отказа проводить выборы в текущем году. Вашингтон, основываясь на собственном историческом опыте Гражданской войны, требует от Владимира Зеленского легитимизации власти, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Газета The Times сообщает, что рабочая группа при Центральной избирательной комиссии Украины пришла к выводу о невозможности проведения голосования ранее чем через полгода после полного прекращения огня. Тем не менее Белый дом настаивает на обратном, используя исторический прецедент для давления на Киев. Заместитель главы ЦИК Украины Сергей Дубовик раскрыл суть этого ультиматума.

«Я не буду называть фамилии, но знаете, какой пример они нам приводили? Гражданская война в Соединённых Штатах. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это пришло от администрации Трампа», - рассказал он журналистам.

Напомним, что проведение выборов является одним из ключевых условий потенциального мирного соглашения, на чем настаивает не только Дональд Трамп, но и Москва. В украинском ЦИК признают, что затягивают процесс подготовки законодательной базы, ссылаясь на невозможность обеспечить безопасность процесса в условиях постоянных ударов и угрозы вмешательства.

Сергей Дубовик пояснил, что обсуждение проекта послевоенных выборов будет продолжаться как минимум до конца мая. При этом представители режима осознают, что каждый день отсрочки усиливает напряжение в отношениях с Вашингтоном, который рассматривает отсутствие выборов как главное препятствие для реализации мирного плана.