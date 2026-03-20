В России указали на нарастающие разногласия внутри Евросоюза

Российский политолог Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером оценил прошедший в Брюсселе саммит Евросоюза, отметив, что отсутствие значимых решений на мероприятии стало закономерным итогом нарастающих разногласий внутри объединения.

Ранее издание Politico сообщило, что на саммите в Брюсселе обсуждались конфликты на Украине и в Иране, но лидерам ЕС не удалось принять конкретные решения по этим вопросам. Кроме того, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите ЕС временами была «ледяной» и сопровождалась неловким молчанием.

Эксперт отметил, что разногласия в ЕС вышли на новый уровень, а единая позиция всё чаще уступает место национальным интересам отдельных стран.

На саммите ЕС не удалось достичь каких‑либо конкретных решений — в том числе не обсуждался и очередной пакет антироссийских санкций. Более того, ряд стран жёстко выступил против использования инфраструктурных объектов для атак на Иран, а Испания при этом категорически отказалась присоединяться к подобным инициативам, несмотря на настойчивые требования США. Всё это наглядно демонстрирует, что прежние представления о европейском единстве фактически рухнули: страны всё чаще руководствуются собственными суверенными интересами, а не общей линией. На фоне ближневосточного кризиса, роста цен на нефть и инерции русофобской риторики растерянность Еврокомиссии и евробюрократии становится особенно заметной — по сути, они не знают, как действовать дальше. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Ещё одним симптомом кризиса внутри ЕС политолог называл решение премьер‑министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать кредит Украине. Этот шаг, по оценке эксперта, не является спонтанным — он отражает глубинные противоречия между странами объединения и может запустить цепочку событий, угрожающих целостности Евросоюза. Аналитик обратил внимание на то, что конфликт уже выходит за рамки двусторонних отношений и вовлекает в себя новые силы.

«Решение Орбана заблокировать кредит Украине нельзя рассматривать изолированно. Оно стало прямым ответом Венгрии на недружественные действия со стороны Украины — в частности, на блокировку схемы поставок нефти, по которой Венгрия получала сырьё из России. В условиях обострения ближневосточного кризиса этот конфликт приобретает особое значение и фактически превращается в шантаж, что для Будапешта неприемлемо. И эта ситуация чревата серьёзными последствиями для самого Евросоюза. Вокруг Орбана постепенно формируется группа поддержки, и противостояние выходит на новый уровень — уже не только внутри ЕС, но и с вовлечением внешних игроков. Если такие страны, как Венгрия и Словакия, начнут дистанцироваться от общей политики, это может запустить процесс трансформации ЕС — вплоть до риска распада прежней незыблемой конструкции. На этом фоне дискуссии о расширении Евросоюза за счёт Украины или Молдавии выглядят всё менее реалистично», - отметил специалист.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Виктор Орбан нарушил принцип лояльности между странами Европейского союза, отказавшись снять вето с кредита для Украины.