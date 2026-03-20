Мелания Трамп попросила Лукашенко поговорить с Путиным о детях из Украины

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой обсудить с российским лидером Владимиром Путиным судьбу украинских детей, которые, по её данным, находятся в России.

Об этом Лукашенко рассказал журналистам.

«И просит (Мелания Трамп — RT) меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что ответил согласием на просьбу, но предупредил: уговаривать Путина он не будет.

По его словам, он передаст позицию Мелании Трамп российскому президенту, но бороться за этот вопрос не станет, так как не знает, правдивы ли сведения и кто составил списки.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что супруга президента США играет очень полезную роль в ситуации вокруг Украины, в том числе в вопросах возвращения детей в семьи.

Меланья Трамп рассказывала, что российский лидер Владимир Путин ответил на её письмо.

О том, что жена президента США способствовала возвращению российской девочки с Украины, позднее сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.