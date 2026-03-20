Лукашенко раскрыл отношение к власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает себя полезным президентом для граждан. Он отметил, что свою должность воспринимает как ответственность, полученную от народа. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер отметил, что не стремится удерживать власть, а тех, кто придерживается противоположного мнения, назвал дураками.

По словам Лукашенко, он является выгодным для белорусов президентом, выгодным в том, что я не держится за власть и не думает о том, как ее сохранить.

Также глава республики отметил, что если большинство граждан будет недовольно, на выборах можно избрать другого президента, и страха перед таким развитием событий он не испытывает.

Ранее Лукашенко заявил, что получил от первой леди США Мелании Трамп список украинских детей, которые якобы находятся на территории России, также она попросила обсудить этот вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным.