Пока вы не уснули: «сюрприз Путина» для НАТО и смерть Чака Норриса

«Сюрприз Путина»: страны НАТО усиливают патрулирование в Арктике

Рост активности российского подводного флота в Арктике и неприятный «сюрприз» для НАТО вынуждают страны альянса усиливать патрулирование и расширять свое присутствие в регионе. Об этом пишет «Царьград».

Умер Чак Норрис

Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Накануне его экстренно увезли в госпиталь на острове Кауаи (Гавайи) после того, как он почувствовал себя плохо во время тренировки по карате. Об этом сообщает издание TMZ.

Набиуллина оценила влияние войны с Ираном на экономику РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила последствия ближневосточного конфликта для российской экономики. Основное влияние, по ее словам, связано с ростом цен на нефть, однако бюджетное правило позволяет нивелировать этот эффект, передает РБК.

России грозит эпидемия неизлечимой болезни

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень заболеваемости сахарным диабетом в России говорит об угрозе эпидемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский генерал выступил в защиту российских командиров

Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос встал на защиту российских командиров. Об этом сообщает «Царьград».

Импорт российского газа в ЕС рухнул вдвое

Данные Евростата сигнализируют о сокращении поставок сжиженного природного газа из России в Евросоюз в январе. Год к году они упали в два раза, передает РИА Новости.

В Петербурге простились с жестоко убитым в ОАЭ «другом Дурова»

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с убитыми в ОАЭ криптоблогером Романом Новаком и его супругой Анной. Их похоронили на Смоленском православном кладбище, рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.

Оценены сценарии «судного дня» для энергорынка

Атаки Ирана на крупнейший в мире завод по производству СПГ в Катаре создали угрозу долгосрочного кризиса на глобальных энергетических рынках. Как пишет The Times, речь идет о «сценарии судного дня», который подразумевает не только ценовой шок, но и многолетние перебои с поставками.

Умерла жена Олега Басилашвили Галина Мшанская

В ночь на 20 марта ушла из жизни телеведущая, жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская. Об этом сообщила журналистка Ника Стрижак в своем Telegram-канале.

Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся

Сотрудник генконсульства Германии сбил курьера в Санкт-Петербурге, а затем уехал с места ДТП и не явился на судебное заседание. Об этом сегодня сообщает 78.ru.

