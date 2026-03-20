Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 марта, назвал союзником по НАТО в Европе «бумажным тигром» за отказ участвовать в военной операции по разблокировке Ормузского пролива. Он отметил, что его удивила такая пассивность европейцев в условиях растущих цен на нефть.

© Вечерняя Москва

— Они не хотят присоединяться к битве, чтобы остановить ядерный Иран. Теперь, когда эта битва в военном плане выиграна при очень незначительной опасности для них, они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив, — написал глава государства на своей странице в Truth Social.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин ответил отказом на призыв Дональда Трампа направить военные корабли в Ормузский пролив. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также является специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, на емко высказался об этом.

Западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что Франция, Италия и другие европейские страны начали переговоры с Ираном для обеспечения безопасного прохода своих кораблей через Ормузский пролив. И в то же время лидеры стран «Большой семерки» призвали Дональда Трампа быстро завершить войну с Ираном и обезопасить Ормузский пролив.