Макрон прокомментировал задержание шедшего из России танкера

Президент Франции Эммануэль Маркон прокомментировал задержание нефтяного танкера Deyna, который шел курсом из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соцсети Макрона.

По словам Макрона, задержанное судно относилось к теневому флоту России. Кроме того, он также обосновал задержание нарушением морского права и обходом санкций.

«Эти суда, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся к накоплению прибыли и финансированию военных усилий России. Мы не допустим этого», — заявил Макрон.

Напомним, что ранее французские военные задержали нефтяной танкер Deyna в западной части Средиземного моря. Судно шло под флагом Мозамбика, но следовало из Мурманска.