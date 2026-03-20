К задержанным в Венгрии украинским инкассаторам применяли «сыворотку правды»

Британское издание The Guardian со ссылкой на украинские источники сообщило, что венгерские спецслужбы применили «сыворотку правды» к задержанным в начале марта инкассаторам государственного банка «Ощадбанк». Речь идет о сотрудниках, которые перевозили крупную партию наличных и золота и были остановлены на территории Венгрии. По утверждению собеседников газеты, один из задержанных - бывший сотрудник Службы безопасности Украины - подвергся принудительной инъекции.

© Московский Комсомолец

Источники The Guardian утверждают, что укол содержал релаксант, предназначенный для стимуляции разговорчивости во время допросов. Однако у мужчины, страдающего диабетом, препарат вызвал резкий скачок давления и потерю сознания. Его пришлось госпитализировать. После того как инкассаторов депортировали на Украину, проведенные там анализы крови, якобы, подтвердили наличие следов этого вещества.

Собеседники The Guardian также рассказали об условиях содержания задержанных. По их словам, до депортации они провели более суток с завязанными глазами и в наручниках. Венгерская сторона официально не комментировала методы допроса, однако подтвердила факт задержания инкассаторов на своей территории при попытке транзита крупных ценностей.

Ситуация вокруг инкассаторов вписывается в более широкий контекст: после задержания венгерские власти вернули Украине пустые броневики, но изъятые деньги и золото оставили у себя. Национальная служба налогов и таможни Венгрии уведомила украинскую сторону, что автомобили могут быть возвращены, однако судьба ценностей остаётся неопределённой.

На Украине инцидент вызвал резонанс как на дипломатическом уровне, так и в правоохранительных кругах. Украинские официальные лица пока воздерживаются от прямых обвинений, но называют происшедшее «беспрецедентным давлением» на государственных служащих. Венгерская сторона, в свою очередь, продолжает расследование обстоятельств попытки нелегального транзита крупной наличности, не комментируя методы работы с задержанными.