"Трусы! И мы это запомним!": Трамп обрушился на НАТО

Дональд Трамп написал разгромный пост в соцсети, в котором назвал НАТО "бумажным тигром" за отказ европейских союзников Вашингтона присоединиться к возможной военной операции в Ормузском проливе.

Как отметил президент США, причиной подорожания сырья остается ситуация вокруг Ормузского пролива, который союзники могли бы помочь открыть без серьезных рисков для себя.

Также глава Белого дома дал понять, что отказ партнеров поддержать Вашингтон не останется без последствий.

"Трусы! И мы [это] запомним!", - подытожил Трамп.

