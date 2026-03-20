Политолог объяснил реакцию Такаити на шутку Трампа о Перл-Харборе

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сдержанно отреагировала на высказывание президента США Дональда Трампа о нападении на Перл-Харбор, так как Токио в военном и политическом плане сильно зависит от Вашингтона. Об этом заявил политолог Константин Блохин.

Дональд Трамп на встрече с Санаэ Такаити провел параллель между событиями в Иране и нападением на Перл-Харбор. Сравнение с исторической трагедией 1941 года, по мнению наблюдателей, прозвучало довольно резко.

По словам эксперта, такое поведение — типичный стиль Трампа. Он привык демонстрировать свою силу и доминирование, подчеркивая, что за ним стоит мощь сверхдержавы. Для него нет «запретных тем» или дипломатических табу. Он ведет себя так, как считает нужным, не оглядываясь на общепринятые протоколы.

Однако главная причина кроется не столько в характере Трампа, сколько в реальном положении дел. Специалист отметил, Япония находится под «крылом» безопасности США. Так, на японских островах сосредоточен крупнейший американский воинский контингент — даже больший, чем в Германии.

— Поэтому Такаити остается лишь нервно улыбаться на шутки Трампа, — передает слова Блохина Новости Mail.

Япония атаковала Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. За несколько часов погибли 2403 человека, 1178 были ранены. США лишились четырех линкоров, трех крейсеров, трех эсминцев и около 200 самолетов.