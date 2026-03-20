Выжженная земля: раскол между Трампом и Израилем усиливается

Разногласия между Соединенными Штатами и Израилем переросли в острый конфликт на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Причиной резкого обострения отношений стали масштабные удары израильских ВВС по энергетическим предприятиям Ирана, которые расходятся с видением Белого дома.

Издание The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников указывает, что самостоятельные действия Тель-Авива спровоцировали глобальные потрясения и ударили по прочности коалиции.

«Значительный раскол в альянсе начал проявляться на второй неделе войны, когда атаки Израиля на нефтяные объекты Ирана вызвали усугубляющиеся экономические последствия закрытия Ормузского пролива», - говорится в публикации.

Собеседники газеты среди американских официальных лиц не скрывают недовольства радикальными методами союзников. По их словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет собственную игру.

«Израиль проводит "кампанию выжженной земли" по смене руководства в Иране, что не соответствует целям США», - объясняют они.

Разница в подходах Вашингтона и Тель-Авива стала критической. Пока президент США Дональд Трамп пытается минимизировать ущерб для мировой экономики, израильская сторона методично ликвидирует ключевые предприятия противника. Неназванный американский чиновник объяснил суть противоречий: «Биби хочет разрушить экономику Ирана и уничтожить его энергетическую инфраструктуру. Трамп же хочет сохранить ее в целости».

Накануне Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильская авиация действовала в одиночку при атаках на газовые объекты Ирана. Он добавил, что по просьбе американского лидера временно воздержится от новых подобных налетов.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард признала, что цели Соединенных Штатов и Израиля в рамках военной операции против Ирана различаются. По ее словам, израильская сторона делает упор на атаки по руководству страны, тогда как Вашингтон интересует ликвидация исключительно военной инфраструктуры.