Зеленский прокомментировал кончину украинского патриарха-раскольника

Смерть почетного патриарха раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета является большой потерей для украинцев. Так прокомментировал кончину патриарха украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Мои соболезнования ему и всем православным — завершился земной путь Патриарха Филарета. Это большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью», — высказался Зеленский.

О смерти Филарета стало известно 20 марта. В раскольнической церкви Филарета объявили «почетным патриархом».