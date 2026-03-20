Лукашенко высказался о передаче ракет Ирану

Иран никогда не обращался к Белоруссии с просьбой о передаче ракет. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БeлTA в Telegram.

«Они у нас никогда не просили ракеты. Даже если бы просили, мы бы эти ракеты не могли им поставить. Потому что это война с американцами. Мы этой войны не хотим. Надо было до войны по ракетам разговаривать», — уточнил Лукашенко.

По его словам, передача оружия сделает Белоруссию если не соучастницей, то сторонником войны. Белорусский президент подчеркнул, что Минск не заинтересован в такой перспективе.

Лукашенко также рассказал о приглашении во Флориду от президента США Дональда Трампа. Политики могут встретиться дома у американского лидера.