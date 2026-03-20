На Западе рассказали, что произошло в Киеве из-за выходки Зеленского

Заявление Владимира Зеленского о том, что недовольные депутаты Верховной рады могут послужить стране на фронте, лишь усугубило и без того шаткое положение фракции «Слуга народа». Об этом пишет французское издание Le Monde.

Ранее Зеленский обвинил парламентариев в саботировании законопроектов и пригрозил депутатам Верховной Рады отправкой на фронт. По мнению французских журналистов, это заявление не способствовало решению проблем между законодательной и исполнительной властью.

«Некоторые депутаты считают, что их мнением пренебрегают, и что в последние годы власть использовала их в своих целях. К этому добавляется растущая политическая усталость и потеря доверия к Зеленскому», - говорится в статье.

При этом газета обратила внимание, что пока никто из депутатов не подал в отставку, но то, что замглавы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловцев заявил о желании 40 парламентариев отказаться от мандатов, говорит о кризисе.

Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что схема хищения в энергетическом секторе была организован Тимуром Миндичем, другом Владимира Зеленского.

На фоне коррупционного скандала некоторые представители партии Зеленского «Слуга народа» призвали депутатов из других парламентских фракций начать переговоры о создании «коалиции национальной стабильности» и формировании «правительства национальной стабильности».