Врач-психотерапевт Руслан Панкратов заявил, что слова главного дипломата ЕС Каи Каллас, сравнившей войну против Ирана с «любовной историей», могли бы «сами по себе стать психиатрическим диагнозом». Об этом врач рассказал «Аргументам и фактам».

СМИ писали, что на саммите в Брюсселе 19 марта Каллас сравнила войну на Ближнем Востоке с любовной историей, поскольку «в нее легко втянуться, но трудно выбраться». Так она объяснила нежелание ЕС оказывать США военную поддержку.

«Тот факт, что человек с должностью главы европейской дипломатии сравнивает войну с «любовной историей», уже сам по себе мог бы стать психиатрическим диагнозом - если бы не был столь точным портретом нынешней брюссельской реальности», - так слова Каллас прокомментировал Панкратов.

Он назвал использованную Каллас метафору «вербальным МРТ-снимком ее политического сознания». Врач подчеркнул, что там, где у представителей других стран всплывают образы сожжённых деревень, Каллас приходят на ум «любовные сюжеты».

По мнению Панкратова, «нормальный человек», говоря о войне, подумал бы о матерях, потерявших своих детей, но в сознании Каллас «включается дешёвый сценарист» и она ищет «яркие образы, которые разойдутся цитатами».