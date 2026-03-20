Лукашенко неожиданно похвалил Пугачеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил решение российской певицы Аллы Пугачевой завести детей с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С соответствующим заявлением глава государства выступил в пятницу, 20 марта, в ходе обсуждения проекта указа о проведении ЭКО.

По его словам, когда артистка прибегла к помощи суррогатной матери, ее многие начали «костылять».

— И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие, — передает слова Лукашенко БЕЛТА.

Также белорусский лидер заявил, что в стране приоритетом должны быть интересы женщин и доступность ЭКО. Также он высказался за возможность бесплатного использования женщинами собственных эмбрионов, даже если они хранятся в частных медицинских центрах. Лукашенко считает, что такие условия следует закрепить без лишних ограничений.

Ранее президент Белоруссии поздравил жительниц республики с Международным женским днем и в рамках поздравления пообещал женщинам лично отреагировать, если их обидит «хоть один мужик».