Финляндия рассматривает возможность внести поправки в свой строгий закон против ядерного оружия. Однако эти планы встречают сопротивление и резкую реакцию со стороны Москвы, пишет немецкая газета Die Welt.

В марте стало известно, что финское правительство может впервые за десятилетия разместить на своей территории ядерное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Финляндии стало бы угрозой для России. Он подчеркнул, что Россия не сможет оставить это без ответа.

Причиной резкой реакции России и бурных дебатов в Финляндии стал план консервативного правительства премьер-министра Петтери Орпо. Действующий Закон об атомной энергии 1987 года запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерного оружия на территории Финляндии.

В рамках планируемой реформы может быть разрешен транзит и временное хранение ядерного оружия в оборонных целях. Правительство подчеркивает, что цель не состоит в постоянном размещении ядерного оружия. Министр обороны Антти Хяккянен, представляя реформу, сослался на концепцию «стратегической двусмысленности».

«Это означает, что вопросы ядерного сдерживания и ядерной доктрины намеренно представляются и определяются в публичном пространстве двусмысленно, чтобы потенциальным противникам было сложнее рассчитать свои действия», - сказал Хяккянен.

По мнению экспертов, опрошенных Die Welt, существуют стратегические причины, по которым НАТО предпочло бы разместить свое ядерное оружие дальше от российской границы, а не в Финляндии. Но для Финляндии «нет особого смысла заранее юридически ограничивать свои возможности».

Финский эксперт по внешней политике Чарли Салониус-Пастернак заявил, что существуют сценарии, в которых действующее законодательство сделало бы ситуацию «крайне непрактичной». По его словам, финнам необходимо подготовиться к ситуации, когда истребитель с ядерной боеголовкой будет вынужден совершить посадку в Финляндии «по стратегическим причинам».

«Такие сценарии невозможно планировать, пока они не являются законными, - иначе это будет планированием подготовки преступления», - подчеркнул он.

В ближайшие месяцы финский парламент проголосует по этому предложению после консультаций, обсуждений в комитетах и ​​парламентских дебатов. Крупнейшая оппозиционная Социал-демократическая партия уже заявила о своих планах проголосовать против. Эту партию во главе с Антти Линдтманом называют наиболее вероятным лидером на парламентских выборах 2027 года.