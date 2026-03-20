Фицо обвинил Зеленского в игре в «кошки-мышки»

Владимир Зеленский в ходе переговоров по возобновлению транзита через нефтепровод «Дружба» «играет» с Европейской комиссией, нанося ущерб Словакии и Венгрии. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

Украина в конце января остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, сославшись на повреждения. Будапешт в ответ приостановил поставки дизеля Киеву, а затем заблокировал и европейский кредит, и новый пакет санкций против России. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что украинская сторона не пускает экспертов для осмотра повреждений на нефтепроводе.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, его заверили, что Европейская комиссия «ведет коммуникацию с украинской стороной и просит провести инспекционный визит» на нефтепровод.

«У меня такое чувство, что Зеленский играется с ними, как кошка с мышью, делает с ними то, что хочет», - заявил он по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

При этом, по мнению словацкого лидера, Зеленский не уступает ни на сантиметр и по-прежнему «наносит серьезный экономический ущерб Словакии, так же как и Венгрии».