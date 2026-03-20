Предсказавший войну в Иране «новый Нострадамус» снова предупреждает мир

«Пророк конца света» Крейг Гамильтон-Паркер, утверждающий, что он точно предсказал войну в Иране, сделал мрачное предсказание об экономических последствиях конфликта. Об этом рассказал британский таблоид Daily Express.

Экономисты предупреждают, что закрытие Ормузского пролива окажет огромное влияние на мировую экономику. А Гамильтон-Паркер, которого некоторые называют «новым Нострадамусом», предупреждает, что в Британии из-за войны на Ближнем Востоке могут ввести нормирование жизненно важных лекарств и продуктов питания. По его словам, к концу 2026 года «бедным будут выдавать продуктовые талоны».

Гамильтон-Паркер говорит, что изменение климата, украинский кризис и последствия конфликта с Ираном создадут «идеальный шторм экономических проблем».

Гамильтон-Паркер впервые привлек внимание общественности в начале 1990-х годов, когда он регулярно появлялся в утреннем шоу Channel 4 и предсказывал новости на предстоящую неделю. Британец утверждает, что ему удалось предсказать результаты референдума по Brexit и президентских выборов в США 2016 года.