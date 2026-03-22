На Украине сравнили объем помощи от ЕС до 2014 года и сейчас

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европейский союз до 2014 года никогда не выделял Украине суммы, которые могли бы сравниться с предлагаемым сейчас кредитом в 90 миллиардов евро. Его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

19 марта Венгрия и Словакия заблокировали решение Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро.

Как утверждается в коммюнике по итогам саммита ЕС, Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.