Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

Украине придется ждать кредита от Евросоюза (ЕС) минимум месяц, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах.

Такой срок предоставления Киеву 90 миллиардов евро назвал экономист Иван Лизан, его слова приводит газета «Взгляд».

«Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по "Дружбе". Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», — заявил Лизан.

По его словам, на Украине рассчитывают на поражение Орбана.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине очередного кредита.

Евросоюз с трудом согласился на этот кредит, добавил эксперт. Если все лидеры союза одобрят решение, Украина сможет получить 15 миллиардов евро уже в этом году. Однако подвижек в процессе ждать не стоит минимум до середины апреля — венгры продолжат блокировать решение ЕС.

При этом в Бельгии заявили, что займ может быть выделен в течение месяца.