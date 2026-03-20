Зеленский дал поручение по Ормузскому проливу

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Совету по национальной безопасности и обороне Рустему Умерову проанализировать инициативы по Ормузскому проливу и безопасности в нем.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Поручил Рустему Умерову привлечь МИД Украины и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать», — написал Зеленский.

По его словам, цель миссии — восстановление безопасности в проливе. Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время результатов от Умерова.

Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Европа и США оказывают недостаточное давление на Россию. По его словам, 20-й пакет санкций Евросоюза против России зашел в тупик, подчеркнув, что объединение «могло бы продолжать давление» на Москву в целях мирного урегулирования конфликта.