Дипломат высказался о плане Зеленского вмешаться в конфликт в Иране

План украинского президента Владимира Зеленского вмешаться в конфликт с Ираном нереализуем, заявил экс-министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.

По его словам, события на Ближнем Востоке отвлекают внимание от Украины. Как указал дипломат, Зеленский открыто вмешивается в конфликт в Персидском заливе, направляя украинских специалистов по беспилотникам в страны этого региона. По словам Сибала, он надеется продолжать получать финансовую и военную поддержку Запада.

«Разве страны Персидского залива ответят ему финансированием — на что надеется Зеленский — зная, какой будет реакция России?» — высказался он.

Ранее в Тегеране заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи сообщил, что действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.