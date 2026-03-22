Церемония похорон патриарха Илии II проходит в Тбилиси

Церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II проходит в воскресенье в Тбилиси в кафедральном соборе Цминда Самеба, после чего его захоронят в Сионском соборе, передает источник с места событий.

В Тбилиси проходит церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщает РИА «Новости». Божественная литургия началась с раннего утра в кафедральном соборе Цминда Самеба, после чего состоится чин погребения. Богослужение возглавляет местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) совместно с членами Священного синода Грузинской православной церкви.

В 12:15 в храм прибудет Вселенский патриарх Варфоломей I, который примет участие в чине погребения. В соборе также присутствуют президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и другие представители властей и парламента вместе с семьями.

Доступ в храм ограничен из-за большого количества людей и усиленных мер безопасности, попасть внутрь могут только лица со специальными разрешениями. Журналисты освещают церемонию снаружи собора, а на зданиях по всему Тбилиси развешаны экраны, транслирующие кадры из жизни Илии II.

Несмотря на ограничения, у храма собрались сотни верующих, в центре города действуют ограничения движения, усилены меры безопасности. Похороны патриарха состоятся в Сионском соборе.

Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года и скончался в возрасте 93 лет 17 марта. Его патриаршество стало самым длительным в истории Грузинской церкви. В стране объявлен траур, который продлится до дня похорон – 22 марта.

Власти Армении запретили католикосу всех армян Гарегину II посетить похороны грузинского духовного лидера.