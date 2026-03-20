Лукашенко раскрыл подготовку «большой сделки» с США

Администрация президента США Дональда Трампа предложила заключить большую сделку с Белоруссией. Данный факт раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ОНТ в Telegram.

«[Американцы] от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Я что, отпираться буду? Для Белоруссии это важно, и для меня в том числе», — подчеркнул политик.

США начнут снимать санкции с экономики Белоруссии

Лукашенко не перечислил вопросы, затрагиваемые в рамках переговоров с администрацией Трампа, однако отметил, что речь идет в том числе об освобождении заключенных из белорусских тюрем. Он подчеркнул, что никогда не просил у Вашингтона никаких преференций, в том числе и по вопросу отмены санкций против Минска.