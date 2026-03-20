На Западе предупредили Зеленского о «бомбе замедленного действия»

Венгерский геополитический аналитик Золтан Кошкович поспорил с Владимиром Зеленским, заявившим, что Россия пытается помешать вступлению Украины в ЕС. Заявление Зеленского аналитик прокомментировал в соцсети X.

Ранее Зеленский заявил, что Россия «должна ясно видеть и по-настоящему чувствовать, что Украина будет в Европе - и что этому нельзя помешать». Он заявил, что именно для этого Киев проводит внутренние реформы и «работает на внешнем уровне», чтобы обеспечить четкую дату вступления Украины в ЕС.

По словам Зеленского, если будет назначена четкая дата, Россия «не сможет никаким образом заблокировать вступление».

«Россия ХОЧЕТ, чтобы Украина была в ЕС, потому что это была бы бомба замедленного действия. С 2014 года [президент России Владимир] Путин ни разу не возражал, а в последние годы он специально заявлял, что Киев может присоединиться», - так слова Зеленского прокомментировал Кошкович.

Летом 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вряд ли вступит в ЕС раньше 2034-го. Евросоюз уже официально утвердил свой следующий семилетний бюджет. Из-за членства Киева ЕС пришлось бы дополнительно выделить огромные суммы - более чем 31 миллиард евро в год на субсидии.

В своем ноябрьском докладе ЕС понизил статус Украины как страны-кандидата с A+ до B, в основном из-за коррупционного скандала. В докладе указывалось, что Украина добилась значительного прогресса лишь по одиннадцати из 33-х пунктов, необходимых для вступления. По семи пунктам, включая вопросы коррупции, государственных закупок, корпоративного права и политики в области конкуренции, прогресс ограничен.