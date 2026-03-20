Умер глава УПЦ Киевского патриархата Филарет

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

По его словам, причиной смерти стала остановка сердца.

— Сегодня глубокая грусть и жалость в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, потому что сейчас завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета, — цитирует Епифаний «NEWS.ru».

Филарет родился в 1929 году в Донецкой области в семье шахтера. После школы он поступил в духовную семинарию, затем в Московскую духовную академию, где принял монашество. В 1950-е годы он начал служение, стал преподавателем, а позже занял руководящие должности в церковных структурах. В 1960–1980-е годы занимал высокие посты, был архиепископом Киевским, затем митрополитом и членом Священного синода.

В начале 1990-х он стал одним из ключевых церковных деятелей на Украине, выступал за расширение самостоятельности Украинской церкви. После конфликта с руководством РПЦ его лишили сана и отлучили от церкви, однако он не признал решения и при поддержке властей создал Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которую возглавил.