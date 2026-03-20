Венгерский аналитик Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о Российской Федерации и пути Украины в Европейский союз.

Россия хочет, чтобы Украина была в составе европейского объединения, потому что это стало бы бомбой замедленного действия, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По его мнению, с 2014 года президент РФ Владимир Путин ни разу не возражал, а в последние годы российский лидер прямо заявлял, что Киев может присоединиться.

19 марта Зеленский заявил, что Российская Федерация "должна четко видеть", что Украина будет в Европе, и что это "невозможно остановить".

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 15 февраля признала, что государства-члены европейского объединения не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта говорила о том, что Украина никак не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году при нынешнем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия (ЕК) готовит для бывшей советской республики некий эксклюзивный план постепенного членства.