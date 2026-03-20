Российский военный назвал имя «настоящего президента» Украины
Герой России Александр Тютерев с позывным "Морпех" считает, что настоящим президентом Украины является Виктор Янукович. Об этом пишет NEWS.ru.
Военный напомнил, что Янукович был незаконно отстранен от власти в 2014 году результате совершившегося в Киеве государственного переворота.
По мнению собеседника издания, к власти в идеале должен вернуться законный президент Украины.
При этом "Морпех" отметил, что многие жители Украины действительно критиковали Януковича за ошибки, однако сейчас украинцы вспоминают о временах его президентства с ностальгией.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский никогда не будет легитимной стороной для переговоров.
Российский политик также назвал главу киевского режима «мерзкой зеленой тлей» и «вонючим псом», который рассчитывает провести выборы и вернуть себе легитимный статус.