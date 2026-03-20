Евросоюз может применить альтернативную схему финансирования Киева из-за вето, наложенного Венгрией и Словакией, сообщает The Wall Street Journal.

В четверг страны не поддержали итоговые выводы саммита ЕС по Украине, что поставило под вопрос выделение обещанного кредита в 90 млрд евро. В Брюсселе рассчитывают разрешить ситуацию в ближайшие дни, однако Киеву средства нужны уже в течение нескольких недель, пишет издание.

Если компромисс не будет найден, чиновникам ЕС придется запускать краткосрочные механизмы финансирования в обход вето. Конфликт вокруг помощи разгорелся после того, как Украина в конце января остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, сославшись на повреждения.

На Орбана обрушились с критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

Будапешт в ответ приостановил поставки дизеля Киеву, а затем заблокировал и европейский кредит, и новый пакет санкций против России. В Братиславе уверены, что прокачка могла бы продолжаться, а остановка — политическое решение украинской стороны.