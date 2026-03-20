Японцев ужаснула шутка Трампа о Перл-Харборе

Встреча президента США Дональда Трампа с японским премьером Санаэ Такаити в Белом доме стала главной темой для обсуждений в Японии. Газета The New York Times рассказала, что шутка Трампа о Перл-Харборе «ужаснула» многих японцев.

На пресс-конференции в Белом доме японский журналист спросил Трампа, почему США не предупредили союзников об атаке на Иран. Президент ответил, что хотел «устроить сюрприз». Он добавил, что никто не разбирается в сюрпризах лучше Японии, и поинтересовался, почему японцы «не предупредили о Перл-Харборе».

Седьмого декабря 1941 года Япония совершила внезапное нападение на бухту Перл-Харбор на Гавайях, на тот момент главную базу Тихоокеанского флота США. Погибло более 2400 человек, включая мирных жителей. Восемь линкоров США были повреждены, четыре из них затонули.

После шутки Трампа в толпе чиновников и журналистов раздался тихий смех. Такаити, сидевшая рядом с Трампом, удивленно посмотрела в сторону японского репортера, задавшего вопрос. Она молчала, сидя со скрещенными руками.

Многие японские ученые, политики и комментаторы были в ужасе. Некоторые раскритиковали Трампа, говоря, что он не должен был так легкомысленно поднимать болезненную главу Второй мировой войны. Другие направили свой гнев на Такаити, подчеркнув, что она должна была высказаться. Третьи выражали опасения, что это может навредить отношениям между Японией и США.

«Заерзала на стуле»: Трамп публично унизил японскую гостью напоминанием о Перл-Харборе

Тору Тамагава, комментатор телеканала TV Asahi, заявил в утренней программе, что это замечание демонстрирует «неприятную сторону президента Трампа».

«Ему совершенно все равно, что рядом с ним сидела премьер-министр Японии», - сказал он.

Профессор японской политики из Токийского университета Изуру Макихара назвал шутку Трампа недопустимой.

«Он может начать говорить что-то вроде: «Хиросима и Нагасаки - это же было нормально, не так ли?». Для японского народа это неприемлемо», - подчеркнул Макихара.

Заявление Трампа удивило многих: обычно американские президенты избегают резких заявлений о Перл-Харборе. Предшественники Трампа были сосредоточены на углублении связей с Японией, подчеркнула NYT.