Туск заявил о подготовке ЕС к наплыву нелегальных мигрантов

Евросоюз готовится противостоять массовой нелегальной миграции с Ближнего Востока, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита ЕС, прошедшего в четверг в Брюсселе.

Он отметил, что на встрече с премьер-министрами Италии и Дании удалось убедить Европейскую комиссию и партнеров в необходимости четкого заявления о закрытости ЕС для нелегальных мигрантов из-за войны и геополитического кризиса в регионе.

Туск подчеркнул, что Европа не повторит ошибок 2015 года, когда континент столкнулся с масштабным миграционным кризисом. По словам Туска, пока сложно прогнозировать, как именно события на Ближнем Востоке повлияют на миграционную ситуацию, однако закрытость для нелегальных мигрантов названа одним из ключевых решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предупредила о риске новой волны беженцев из-за войны против Ирана. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать конкретные шаги по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране.