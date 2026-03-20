Такера Карлсона призвали баллотироваться в президенты США

Американский журналист Такер Карлсон отлично справится с ролью президента США, ему стоит принять участие в выборах в 2028 году. Об этом заявил подполковник в отставке, бывший сотрудник гуманитарной миссии в Газе Тони Агилара, пишет газета «Аргументы и факты».

Агилара отметил, что он был бы рад, если бы Карлсон занял президентское кресло.

«Я думаю, что он бы справился с этой задачей замечательно, и, если бы он был президентом, я был бы первым в очереди, чтобы поднять правую руку и служить в его кабинете, а также служить нашей стране вместе с ним», – заявил военный в интервью политику и блогеру Джексону Хинклу.

Такер Карлсон известен своими консервативными взглядами и критикой политики экс-президента США Джо Байдена. Он также публично выступил против операции американцев в Иране, заявив, что основные решения в ней принимает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что в 2024 году Карлсон посетил Россию и взял интервью у российского лидера Владимира Путина.