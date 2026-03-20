Выходка Зеленского на саммите Евросоюза поразила западных лидеров

Владимир Зеленский не оправдал надежд западных лидеров на саммите ЕС. Об этом сообщает Politico.

В статье отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц был среди глав стран ЕС, которые надеялись, что Зеленский воспользуется своим обращением к участникам саммита для того, чтобы разрядить обстановку и заверить премьера Венгрии Виктора Орбана в скорой починке трубопровода «Дружба». Вместо этого Зеленский решил пойти в наступление.

Неназванный чиновник заявил, что украинский политик «сыграл жестче», чем ожидали в ЕС. Он не исключил, что Зеленский хочет переждать выборы в Венгрии — вероятно, глава киевского режима надеется на изменение тона Орбана после победы.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, а на саммите она проявилась в полную силу. Венгерский премьер покинул свое место и встал позади других лидеров после того, как на экранах появился Зеленский со своим онлайн-выступлением.

Напомним, что Венгрия и Словакия блокировали решение ЕС о выплате Украине кредита в 90 млрд евро на саммите Евросоюза. Кроме того, страны выступили против 20-го пакета санкций против РФ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт поддержит Киев только после того, как он перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».