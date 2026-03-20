Обзор иноСМИ: Россия применяет новую тактику, ЕС «стреляет себе в ногу» санкциями

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Друзья Америки должны вызволить ее из капкана незаконной войны»

За девять месяцев США и Иран дважды были на грани реального соглашения по самому сложному вопросу, разделяющему их: иранской ядерной программе. В последний день февраля - всего через несколько часов после последних и наиболее содержательных переговоров - Израиль и Америка нанесли военный удар по миру, который на короткое время казался вполне возможным, пишет британский журнал The Economist. Последствия ответных мер Ирана наиболее остро ощущаются на южной стороне Персидского залива, где арабские страны, полагавшиеся на сотрудничество с США в области безопасности, теперь воспринимают это сотрудничество как острую уязвимость. Для государств Персидского залива экономическая модель, в которой глобальные спорт, туризм, авиация и технологии должны были играть важную роль, теперь находится под угрозой. Планы по превращению этих стран в глобальный центр обработки данных, возможно, потребуют пересмотра.

Морское сообщение через Ормузский пролив серьезно нарушено, что приводит к росту цен на энергоносители и угрожает глубокой рецессией. Если архитекторы войны этого не предвидели, то это, безусловно, серьезный просчет. Вопрос к друзьям Америки прост. Что они могут сделать, чтобы вывести сверхдержаву из этого нежелательного конфликта? Прежде всего, друзья обязаны говорить правду, подчеркнул автор The Economist. Национальные интересы как Ирана, так и Америки заключаются в скорейшем прекращении боевых действий. Сторонам необходим стимул, чтобы набраться смелости и вновь вступить в диалог. Этого можно добиться, увязав двусторонние переговоры с более широким региональным процессом, призванным создать основу для прозрачности в области ядерной энергетики. Поскольку все страны региона смотрят в свое общее пост-углеродное будущее, инновации и развитие могут зависеть от достижения базового соглашения о роли ядерных технологий.

«Мир погружается в долговую трясину»

Госдолг снова в центре внимания мира, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным Международного валютного фонда (МВФ), мировой государственный долг составляет 93 процента мирового валового внутреннего продукта (ВВП). По прогнозам МВФ, к концу десятилетия долг вырастет до более чем ста процентов мирового ВВП. Это будет самым высоким уровнем с 1948 года. Многие крупные экономики особенно сильно закредитованы, включая Японию (соотношение долга к ВВП: 230 процентов), США (125 процентов), Британию (103 процента), Францию ​​(116 процентов) и Италию (137 процентов). Опасно ли это? Это зависит от уверенности кредиторов в способности и готовности страны погашать свои долги. Госдолг сам по себе не является чем-то плохим. Когда речь идет о смягчении краткосрочных спадов спроса и о стабилизации экономики, государственные расходы, финансируемые за счёт долга, полезны. Но правительствам следует стремиться к балансу дефицита и профицита на протяжении экономического цикла.

Очевидно, однако, что постоянно высокие бюджетные дефициты и накопленный госдолг нарушают эти принципы разумной фискальной политики. Долг политически привлекателен для политиков больше, чем налоги. Заимствования - это простой способ замаскировать финансовое бремя. Без структурных реформ, сокращения пособий или повышения налогов государству придется брать на себя новые долги, чтобы выполнить свои обязательства перед гражданами. Расчеты Фонда рыночной экономики показывают, что неявный долг в Германии составляет почти 400 процентов ВВП. Общий непогашенный госдолг США составляет 38,5 триллионов долларов. Готовность держать американские казначейские облигации может снизиться из-за опасений по поводу госдолга США или роста инфляции. Свою роль играют и опасения, что провокационное поведение президента Дональда Трампа может подорвать доверие к США. Слабость доллара, возможно, уже отражает некоторые из этих опасений.

«Россия применяет новую тактику: «Ланцеты» проводят операцию»

Российские военные постепенно внедряют в ДНР новую тактическую систему, пишет автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu. Эта система использует барражирующий боеприпас «Ланцет» в качестве предварительного этапа для высокоточных ударов, за которым следует зачистка пехотой и укрепление позиций. Эта скоординированная модель недавно привела к значительному прорыву в населенном пункте, который теперь находится под российским контролем. Это важное доказательство эффективности новой тактики в реальных боевых действиях. Основная логика этой тактики заключается в использовании разведывательных и ударных возможностей «Ланцета» для прорыва передовых оборонительных сооружений ВСУ.

«Ланцет» представляет собой боеприпас-камикадзе. Он может длительное время патрулировать и разведывать целевую зону, а затем совершить атаку, пикируя. Модернизированные «Ланцеты» оснащены модулем автономного управления на основе искусственного интеллекта. Это позволяет им автономно наводиться на цели, используя предварительно заданные алгоритмы и бортовые датчики, даже при блокировке сигналов GPS. Его трехкилограммовая боеголовка сочетает в себе осколочное, взрывное и кумулятивное действие, эффективно уничтожая украинскую артиллерию, укрепления, пункты снабжения и скопления пехоты - поистине «умный скальпель» на поле боя.

ЕС «стреляет себе в ногу» санкциями

Война в Персидском заливе спровоцировала энергетический кризис такого масштаба, к которому мировые рынки оказались совершенно не готовы, пишет французское издание Atlantico. Застав врасплох высшее военное командование США, Иран заблокировал Ормузский пролив, тем самым перекрыв значительную часть мировых поставок нефти и газа. США были вынуждены временно отменить санкции против российской нефти. Индия, Таиланд и Бангладеш попросили Вашингтон отказаться от ограничений. Единственным игроком, не воспользовавшимся этой возможностью, стал Евросоюз. Как отмечает Atlantico, в результате сложилась, мягко говоря, парадоксальная ситуация: Вашингтон проявил больше озабоченности энергетической безопасностью третьих стран, чем ЕС своей собственной. В то время как остальной мир пытается найти способы избежать кризиса, европейская бюрократия, как обычно, остается парализованной, рискуя навредить себе.

На газовом фронте истощение запасов ускоряется с пугающей скоростью. Уровень газа в резервах ЕС упал до 29 процентов, во Франции - еще ниже, до 21 процента, тогда как в последние годы нормой было не менее 40 процентов. Европейские фьючерсные контракты торгуются по цене вдвое выше январской. Еще один месяц блокады в Персидском заливе, и ресурсов не хватит даже для поддержания работоспособности газотранспортной сети. Вместо того чтобы пытаться сдержать кризис, французское правительство в лице Эммануэля Макрона зашло так далеко, что раскритиковало Дональда Трампа за отмену санкций. В мире, где все, кроме ЕС, получат выгоду от дешевых углеводородов, европейцам придется окончательно попрощаться со своей промышленностью, считает автор Atlantico. «Зеленая лихорадка» предлагает политикам удобную, но ненадежную дымовую завесу для преодоления искусственно созданной экономической катастрофы, которая представляет собой прямое следствие санкций. Возвращение российской нефти и газа позволило бы создать сотни тысяч рабочих мест в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей и машиностроительной отраслях, но ЕС «стреляет себе в ногу».

«Останется ли Украина без денег?»

Украинские журналисты рассказали о двух главных проблемах в финансировании Украины, пишет портал «ИноСМИ». Первая - премьер Венгрии Виктор Орбан, заблокировавший кредит ЕС из-за остановки трубопровода «Дружба». Вторая проблема - политический кризис управления на Украине, где «парламент перестал голосовать за что-либо, а значит, и за законы, необходимые для получения финансирования от ЕС и МВФ».

С первой проблемой, как оказалось, разобраться гораздо проще. ЕС нашел формулу, которая позволяет всем сохранить лицо. Евросоюз выделяет деньги и техническую помощь для ремонта «Дружбы», Украина с этим соглашается. Вторая проблема представляет собой более серьёзный вызов. Всё остальное финансирование привязано к наличию программы МВФ. Необходимо учитывать, что Украине на рыночных условиях денег вообще никто не даст. Есть программа - есть 90 миллиардов от ЕС и других доноров. Нет программы МВФ - нет денег, заключил автор статьи.