Кронпринцесса Норвегии объяснила связь с Эпштейном

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит заявила, что стала жертвой манипуляций Джеффри Эпштейна, и признала, что недостаточно тщательно проверила его прошлое.

Имя кронпринцессы Метте-Марит более тысячи раз упоминается в материалах по делу Джеффри Эпштейна, сообщает РИА «Новости».

Королевский двор подтвердил, что в январе 2013 года она провела четыре дня в доме финансиста во Флориде. NRK также сообщила, что Эпштейн дважды приглашал ее на свой частный остров, однако неизвестно, воспользовалась ли она этими приглашениями.

«Для меня крайне важно взять ответственность за то, что я не проверила его прошлое более тщательно. И взять ответственность за то, что мною так манипулировали и так меня обманывали», – заявила Метте-Марит в интервью NRK.

Она пояснила, что познакомилась с Эпштейном через общих знакомых, работавших в области глобального здравоохранения. По ее словам, отношения с финансистом носили исключительно дружеский характер.

Кронпринцесса отметила, что не знала о преступлениях Эпштейна и во время встреч с ним не замечала ничего подозрительного. Она также рассказала, что последний день пребывания в доме Эпштейна вызвал у нее чувство незащищенности, после чего она позвонила мужу и прекратила общение с финансистом.

Кронпринц Хокон подтвердил, что был осведомлен о контактах супруги и сам однажды встречался с Эпштейном. На фоне скандала, по данным опросов, доверие большинства норвежцев к Метте-Марит снизилось, и многие не хотят, чтобы она заняла трон. Однако парламент страны проголосовал за сохранение монархии.

