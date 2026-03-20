Иран обратился с призывом к Британии

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с британской коллегой Иветт Купер призвал Лондон отказаться от поддержки действий США и Израиля против Тегерана.

«Аракчи призвал британские власти воздерживаться от любого сотрудничества с США и (Израилем. — RT) в вопросах предоставления военной и медийной помощи», — говорится в заявлении, опубликованном МИД Ирана.

Отмечается, что глава иранского внешнеполитического ведомства раскритиковал действия Великобритании по предоставлению военных баз США. Он подчеркнул, что действия Лондона «будут рассматриваться как участие в агрессии».

«Мы сохраняем за собой неотъемлемое право на защиту суверенитета и независимости нашей страны», — сказал Аракчи.

2 марта стало известно, что Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

Трамп рассказал, когда США уйдут из Ирана

13 марта портал Axios писал, что президент США Дональд Трамп на встрече лидеров G7 заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что больше не нуждается в помощи Лондона в ближневосточном конфликте.

Позднее Трамп в очередной раз заявил, что разочарован британским премьер-министром.