На Западе заявили о сокрушительном поражении Израиля

Появление на публике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорит о необходимости поднятия боевого духа израильтян из-за поражения в войне с Ираном. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, пишут «Аргументы и факты».

Профессор констатировал, что, несмотря на все слухи, Нетаньяху жив.

«Естественно, его появление из укрытия сигнализирует об одном: Израиль терпит сокрушительное поражение. Отчаянная попытка поднять боевой дух (или же он был ранен)», – написал он в соцсетях.

По мнению эксперта, кризис на Ближнем Востоке может затянуться, что нанесет смертельный удар по мировой экономике, и «это и станет наследием властей США».

Напомним, что после атаки США и Израиля и убийства иранского лидера Али Хаменеи Тегеран ответил ударами по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

17 марта иранский телеканал SNN сообщил о том, что один из ударов был нанесен по цели около офиса премьер-министра Израиля в Иерусалиме. А эксперты обратили внимание на то, что Биньямин Нетаньяху пропал из публичного пространства, и видеозаписи с ним были похожи на сгенерированные искусственным интеллектом.

Стало известно о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

При этом эскалация конфликта уже привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который идут на мировые рынки танкеры с нефтью и СПГ, и резкому росту цен на энергоносители.