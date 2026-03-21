Решение Евросоюза отказаться от международного права, фактически принятое на завершившемся накануне саммите, усложнит ее положение в борьбе против России. К такому выводу пришла газета Junge Welt.

«А что насчет международного права? Перестав классифицировать его как обязательное для США, Европа одновременно освобождает себя от его действия», — говорится в статье.

Как указано в материале, тот факт, что Евросоюз заявляет о правовой свободе в то время, когда он сам испытывает трудности, делает положение блока только более опасным. Об этом сказано в комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран.

По словам автора статьи, нынешнее поведение Запад на мировой арене приобрело преступный характер.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский союз не паниковать из-за России. Он выразил мнение, что для того, чтобы угрожать Евросоюзу, России «пришлось бы» закончить конфликт на Украине, а затем два-три года пополнять запасы вооружений.