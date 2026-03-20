Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наложить вето на предоставление помощи Украине является «актом грубой нелояльности» и не останется без последствий. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет ТАСС.

Напомним, что Будапешт заблокировал финансирование для Киева в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против России на фоне прекращения работы нефтепровода «Дружба». В ходе саммита глав ЕС 19 марта Орбан подтвердил свое решение, отметив, что «сломил нефтяную блокаду, навязанную нам Зеленским».

По мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, то, что произошло в ходе саммита ЕС, «оставит глубокий след», так как многих европейских лидеров «глубоко возмутила» позиция Венгрии.

«Это будет также иметь последствия, которые выйдут далеко за рамки этого отдельного события», - предупредил немецкий политик.

Он также заметил, что Еврокомиссии уже поручено найти другой способ предоставить необходимые Киеву деньги.

По данным источников Politico, в ходе обсуждения кредита Украине Орбан подвергся резкой критике со стороны европейских политиков, однако не отступил от своего решения. В итоге он уехал с саммита Европейского союза в приподнятом настроении, утверждает издание.