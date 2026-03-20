Мелони предложила решение проблемы с блокировкой кредита Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему с блокированием кредита Киеву на 90 млрд евро и позицией Венгрии разрешимой. Как сообщает РИА Новости, по окончанию саммита ЕС в Брюсселе она заявила, что для этого потребуется гибкость с обеих сторон.

Напомним, что Венгрия и Словакия блокировали решение ЕС о выплате Украине кредита в 90 млрд евро на саммите Евросоюза. Кроме того, страны выступили против 20-го пакета санкций против РФ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт поддержит Киев только после того, как он перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Я считаю, что ситуацию можно разрешить. Я думаю, что для ее разрешения необходима гибкость, скажем так, с обеих сторон. Так, с одной стороны, с моей точки зрения, необходимо возобновление работы трубопровода "Дружба", а с другой — 90 миллиардов евро будут выделены автоматически», — заявила Мелони.

