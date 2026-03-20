Стало известно о настроении Орбана после саммита ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уехал с саммита Европейского союза в приподнятом настроении, подтвердив право вето на помощь Украине. Об этом пишет издание Politico.

Издание отметило, что премьер-министр Венгрии «одержал крупную победу над ЕС, заблокировав кредит Украине».

Источники издания в европейских кругах отметили, что лидеры стран ЕС надеялись решить разногласия в ходе диалога на саммите в Брюсселе 19 марта. Однако настроение было мрачным, и лидеры ЕС пытались убедить Виктора Орбана изменить свое мнение, однако им это не удалось.

«Я никогда раньше не слышал такой жесткой критики в адрес кого бы то ни было на саммите ЕС», — заявил журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Ситуация еще сильнее ухудшилась после того, как Владимир Зеленский подключился к встрече по видеосвязи, отмечается в статье. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским очень глубока, на саммите она проявилась во всей красе, и после 90 минут споров было принято решение прекратить дискуссию.

«Сегодня я сломил нефтяную блокаду, навязанную нам Зеленским, — заявил Орбан после саммита. — Таким образом, я защитил интересы страны».

Напомним, что Будапешт заблокировал финансирование для Киева в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против России на фоне прекращения работы нефтепровода «Дружба». Нефтепровод, используемый для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, не действует с 27 января. Украинская сторона заявила, что прекращение его работы произошло из-за поломки.

Раскрыт жест Орбана при появлении Зеленского на саммите ЕС

Однако Киев в течение нескольких недель отказывался предоставить представителям ЕС доступ для осмотра повреждений. При этом Владимир Зеленский заявил, что помощь Украине блокирует «один человек в ЕС», и он готов дать его контакты ВСУ, чтобы они «пообщались с ним на своем языке».